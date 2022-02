Premier League: Wo unterschreibt Paul Pogba? - ManUnited, PSG, Real Madrid und Juve im Rennen

Und so muss United-Coach Ralf Rangnick immer wieder aufs Neue Fragen zur ungewissen Zukunft beantworten: „Ich würde nicht sagen, dass es sich nicht lohnen würde, ihn zu halten, aber Spieler müssen auch für einen großen Klub wie Manchester United spielen wollen.“

Es ergebe keinen Sinn, Pogbas Meinung zu ändern, wenn dieser mittel- oder langfristig nicht für United spielen wolle, so Rangnick weiter. Allerdings sei noch nicht klar, wie er genau plane. Der Franzose könne ein wichtiger Spieler für die Mannschaft sein, aber dies gelte auch für die restlichen Akteure im Kader

Als ablösefreier Spieler hat Pogba alle Trümpfe in der eigenen Hand. SPORT1 zeigt auf, welcher Top-Klub die besten Chancen auf den Superstar hat.

Das spricht für eine Rückkehr von Pogba zu Juventus Turin

Die Alte Dame befindet sich in einem Übergangsjahr, nachdem Inter Mailand in der vergangenen Saison den Scudetto holte und so die Dominanz des italienischen Serienmeister durchbrach.