Olympia, Ukraine vs. Russland: Ärger wegen Umarmung von Abramenko und Burow

Oleksandr Abramenko sorgt aufgrund einer Umarmung mit einem Russen für große Empörung in der Ukraine. Der Ski-Freestyler erklärt, wie es dazu kam. Von Thomas Bach erhält er Zuspruch.

Aufgrund der angespannten politischen Lage und dem drohenden Einmarsch Russlands in die Ukraine sorgte das Bild nun jedoch für große Empörung. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

Ukrainische Medien toben nach Umarmung

„Umarmung mit Russen: Der Skandal um Abramenko nach Silber in Peking“, titelte etwa die Ukrainian Today , während XSport von einer „Provokation“ sprach. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Eine besondere Brisanz hat die Umarmung nun, da der ukrainische Sportminister Wadym Hutzajt vor wenigen Wochen in einem Interview mit Tribuna.com seinen Landsleuten empfohlen hatte, „dass sie nicht mit russischen Athleten zusammenstehen und keine Fotos machen“.

Abramenko: „Das ist natürlich sehr schwierig...“

Abramenko wurde nun aber dennoch umarmt - was er offenbar bedauert. Auf die Frage, ob die Geste ein Beispiel für den olympischen Geist sei, wiegelte der Ukrainer jedenfalls ab. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

„Es gab ja schon 2018 dieses gemeinsame Foto mit uns beiden. Ich meine, ich wurde fotografiert, als ich Ilja gratulierte. Bei diesen Spielen wollte ich natürlich vermeiden, dass es sich wiederholt, und da hab ich darum gebeten, ich meine, was heißt das schon, gebeten ... Es hat sich dann eben ergeben, dass er mich umarmt hat. Na ja. Es ist halt so, wie es ist“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Ebenfalls in Zhangjiakou gelegen: Das Ende 2012 eröffnete Genting Skiresort ist ein Hotelkomplex und ein chinesisches Skigebiet. Die Wettbewerbe im Ski Freestyle und im Snowboard werden hier ausgetragen. © Imago

Das frisch erbaute National Ski jumping Center Snow Ruyi in Zhangjiakou - 100 km nordwestlich von Peking - ist eine Anlage mit zwei Sprungschanzen. Hier werden die Skispringer und die Nordischen Kombinierer ihre Sprünge absolvieren. © Imago

Das Ende 2020 eröffnete, direkt in Peking liegende Yanqing National Sliding Center ist eine Kunsteisbahn für Rennrodeln, Bobsport und Skeleton. Die erste Eisbahn 2,5 Milliarden US-Dollar teuer - soll nach Olympia Stützpunkt für Chinas Nationalteam sein © Imago

Die Wettbewerbe im Freestyle-Skiing und im Snowboard-Big-Air steigen vor prächtiger Kulisse im Shougang Big Air Peking. Bis kurz vor Olympia 2008 stand an der Stelle eine Stahlindustriehütte - die wegen ihres Beitrags zur schlechten Luft in der Stadt geschlossen worden war © Imago

Das Nationale Schwimmzentrum, auch als 'Water Cube' oder 'Ice Cube' bekannt, ist von den Spielen 2008 ebenfalls noch in Erinnerung - nun gibt's dort Curling © Imago

Das Nationalstadion, auch 'Vogelnest' genannt, wurde am 28.Juni 2008 eröffnet und war Teil der Olympischen Sommerspiele 2008. Hier wird lediglich die Eröffnungs- und Schlussfeier stattfinden © Imago

Die Olympischen Winterspiele 2022 beginnen - aber an welchen Stätten werden sie eigentlich ausgetragen? SPORT1 zeigt die Sportstätten in Peking. © AFP/SID/JADE GAO

Neben all dem Unverständnis, welches Abramenko in der Ukraine für das Bild erntete, gab es jedoch auch positive Reaktionen. „Was für ein Symbol in diesen Zeiten“, freute sich IOC-Präsident Thomas Bach.