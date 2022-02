Bundesliga: Droht Eintracht Frankfurt gleiches Dilemma wie Bayern und Gladbach?

Was Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern schon erlebten, droht nun im Sommer auch den Frankfurtern. Wie geht es bei der Eintracht weiter?

Der Name Borussia Mönchengladbach hängt wie ein Damoklesschwert über Eintracht Frankfurt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Traditionsklub vom Niederrhein ging trotz in diesem Sommer auslaufender Verträge mit Mattias Ginter und Denis Zakaria in die aktuell laufende Saison. Die Folge: permanente Unruhe rund um diese Spieler und Verlustgeschäfte.

Bei der Eintracht laufen die Verträge von Star-Quartett 2023 aus

„Ganz klar ist: Wir wollen mit keinem Leistungsträger ins letzte Vertragsjahr gehen. Das, was ich bei anderen Vereinen probiere, nämlich Spieler ablösefrei zu bekommen, muss ich für die Eintracht verhindern“, kündigte Sportvorstand Markus Krösche zuletzt in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau an.