3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Viktoria 1889 Berlin, 2:0 (2:0)

Die SV Wehen Wiesbaden errang am Samstag einen 2:0-Sieg über den FC Viktoria 1889 Berlin. Wiesbaden erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Viktoria hatte im Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Gustaf Nilsson stellte die Weichen für die SV Wehen Wiesbaden auf Sieg, als er in Minute 22 mit dem 1:0 zur Stelle war. Lucas Brumme beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (29.). Die Hintermannschaft von Vikt. Berlin ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Wiesbaden bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Die Trendkurve der SV Wehen Wiesbaden geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Wiesbaden in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Elf Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat die SV Wehen Wiesbaden derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Wiesbaden konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Trotz der Niederlage fiel der FC Viktoria 1889 Berlin in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 15. Sieben Siege, acht Remis und zwölf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für Viktoria nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Die SV Wehen Wiesbaden tritt am kommenden Sonntag bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund an, Vikt. Berlin empfängt am selben Tag die Reserve des Sport-Club Freiburg.