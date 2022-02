Werder trotz gerissener Siegesserie an der Spitze

Werder Bremen hat trotz des Endes seiner Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga vorläufig die Tabellenführung erobert. Der Bundesliga-Absteiger kam gegen das bisherige Schlusslicht FC Ingolstadt nach zuvor sieben Erfolgen nacheinander nicht über 1:1 (0:0) hinaus, überholte aber zumindest bis Sonntag den bisherigen Tabellenführer FC St. Pauli. Werder profitierte auch vom 1:1 (0:1) des Nordrivalen Hamburger SV bei Abstiegskandidat SV Sandhausen. In einem Mittelfeldduell gewann der Karlsruher SC mit 2:0 (1:0) bei Holstein Kiel.

Hamburg musste sich ebenfalls nach einer Erfolgsserie wieder einmal mit nur einem Punkt begnügen. In Sandhausen rettete Sonny Kittel (59.) den Gästen nach zuvor drei Siegen in Folge mit seinem siebten Saisontor wenigstens einen nach einer erheblichen Leistungssteigerung jedoch verdienten Zähler. Pascal Testroet (15.) hatte die seit vier Spielen in Folge ungeschlagenen Platzherren in Führung gebracht.

In Kiel war ein Traumtor von Daniel O'Shaughnessy das Highlight beim KSC-Erfolg. Der finnische Nationalspieler mit irischen Wurzeln war mit einem fulminanten Schuss in der 17. Minute zur Führung der Gäste erfolgreich. Fabian Schleusener (67.) erhöhte in der zweiten Halbzeit für die Badener. Durch den Dreier zog Karlsruhe in der Tabelle an den zuvor dreimal ungeschlagenen Norddeutschen (31 Zähler) mit 32 Punkten vorbei.