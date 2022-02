Anzeige

WWE No Escape (Elimination Chamber) heute live im TV, Stream - massives Titel-Beben? Vollzieht WWE heute ein massives Beben?

Hier verkündet WWE den nächsten Lesnar-Hammer

Martin Hoffmann

Schon am frühen Abend steigt die starbesetzte WWE-Show No Escape. Wird die Bühne für Lesnar vs. Reigns als Doppel-Titelmatch bei WrestleMania bereitet?

Es ist die letzte große WWE-Show vor dem Jahreshöhepunkt WrestleMania 38 - starbesetzt, vor ebenfalls großer Kulisse und mit vielen möglichen Folgen für die Mega-Veranstaltung im April.

Das Event No Escape (Elimination Chamber) 2022 steigt in diesem Jahr erstmals in Saudi-Arabien, im Jeddah Superdome, dem größten Gebäude seiner Art, das bis zu 40.000 Zuschauern Platz bietet - weswegen deutsche Fans auch nicht bis in die Nacht warten müssen, um die Show zu verfolgen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Roman Reigns und Brock Lesnar in Titelmatches

Im Zentrum stehen zwei Titelmatches, jeweils mit Implikationen für den WrestleMania-Hauptkampf zwischen Universal Champion Roman Reigns und Royal-Rumble-Sieger Brock Lesnar.

Reigns setzt seinen Titel gegen Legende Bill Goldberg aufs Spiel - womit die beiden den vor zwei Jahren geplanten WrestleMania-Main-Event nachholen. Lesnar wiederum greift noch einmal nach dem Titel, den Reigns ihn beim Rumble gekostet hat: Er ist einer der fünf Herausforderer von WWE-Champion Bobby Lashley im großen Käfigkampf, der der Show ihren Namen gibt, neben AJ Styles, Seth Rollins und den aufstrebenden Riddle und Austin Theory.

Die große Frage, die sich stellt: Wird Lesnar erneut um eine Titelchance betrogen? Oder holt er sich den Gürtel zurück, während Reigns von Goldberg entthront wird, so dass es dann bei Mania die Konstellation umdreht? Oder wird die spektakulärste aller möglichen Varianten Wirklichkeit?

Title vs. Title bei WrestleMania? Gut möglich

Alles andere als undenkbar ist auch, dass sowohl Reigns als auch Lesnar in ihren Titelkämpfen triumphieren und es bei WrestleMania ein Champion-vs.-Champion-Duell gibt, in dem beide Gürtel auf dem Spiel stehen.

Berichten zufolge soll das zwar nicht der ursprünliche Plan gewesen sein, aber es gibt Indizien, dass sich der Plan geändert hat. Der Wrestling Observer meldete zuletzt, dass es innerhalb von WWE inzwischen Stimmen gebe, die dafür plädieren würden. Zudem heißt es, dass WWE-Boss Vince McMahon vor WrestleMania „alles“ der Idee unterordne, die Topstars Lesnar und Reigns mit möglichst viel Rückenwind in ihr Duell zu schicken - ein Titel-gegen-Titel-Match wäre da eigentlich die logische Konsequenz.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Zuletzt gab es ein solches Duell 2014, als WWE beim großen Sieg von Daniel Bryan (jetzt Bryan Danielson bei AEW) über Randy Orton und Batista WWE und World Title vereinigte. Ähnlich war die Lage beim großen Frauen-Dreikampf 2019, als Becky Lynch gegen Ronda Rousey und Charlotte Flair sowohl den RAW- als auch den SmackDown-Damentitel gewann - die danach aber getrennt blieben.

Auch Ronda Rousey im Einsatz

Auch auf den Frauen-Hauptkampf zwischen der zurückgekehrten Rousey und SmackDown-Damenchampion Flair gibt es bei No Escape einen Vorgeschmack: Ex-UFC-Queen Rousey tut sich mit Naomi gegen Flair und Sonya Deville zusammen, wobei Rousey ein Arm hinter den Rücken gebunden wird.

Im No-Escape-Match der Frauen wird derweil die WrestleMania-Gegnerin von RAW-Frauenchampion Lynch (oder deren Herausforderin Lita) ermittelt: Ins Rennen gehen Bianca Belair, Liv Morgan, Doudrop, Rhea Ripley, Nikki ASH und die zurückkehrende Alexa Bliss.

No Escape ist seit 2010 ein jährliches Event - das nur im deutschsprachigen Raum so heißt: Der Originalname Elimination Chamber (“Ausscheidungskammer“) wird hier von WWE nicht verwendet, um gedankliche Assoziationen zu den mörderischen Gaskammern der Nazis zu vermeiden.

WWE No Escape 2022 - die Matches:

WWE Championship No Escape Match: Bobby Lashley (c) vs. Brock Lesnar vs. AJ Styles vs. Austin Theory vs. Riddle vs. Seth Rollins

WWE Universal Championship: Roman Reigns (c) vs. Bill Goldberg

RAW Women‘s Title #1 Contendership No Escape Match: Alexa Bliss vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Liv Morgan vs. Nikki ASH vs. Rhea Ripley

RAW Women‘s Title Match: Becky Lynch vs. Lita

Ronda Rousey & Naomi vs. Charlotte Flair & Sonya Deville

SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) vs. The Viking Raiders

Falls Count Anywhere Match: Drew McIntyre vs. Madcap Moss

Rey Mysterio vs. The Miz

