Bundesliga heute: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Stream & Ticker

Der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt kämpfen um die Teilnahme am Europacup. Nun kommt es zum direkten Duell.

Verfolger-Duell im Kampf um Europa: Der 1. FC Köln empfängt Eintracht Frankfurt zum Samstagabend-Spiel in der Bundesliga.

Beide Teams sind auf Tuchfühlung zu den begehrten Plätzen im vorderen Tabellendrittel - wer den Traum vom Europapokal am Leben erhalten will, sollte am 23. Spieltag möglichst gewinnen. Vor der Partie liegt nur ein Punkt zwischen dem Effzeh und der Eintracht.