2. Bundesliga: Werder Bremen und der Hamburger SV patzen im Aufstiegsrennen

Am 23. Spieltag der 2. Bundesliga können weder der Hamburger SV noch Werder Bremen im Aufstiegsrennen punkten. Der Karlsruher SC gewinnt in Kiel.

Bremen kassiert späten Ausgleich

In einer ansehnlichen Partie zeigte sich der FC Ingolstadt mit den Gastgebern von Beginn an auf Augenhöhe und kam immer wieder gefährlich vor das Tor von Jiri Pavlenka.

Werder Bremen hatte mehr Ballbesitz, konnte seine Feldüberlegenheit aber nicht ausnutzen. Ömer Toprak scheiterte nach 20. Minuten nach einem Eckball an Dejan Stojanovic, Niclas Füllkrug setzte seinen Kopfball in 41. Minute an die Latte.