André Breitenreiter mit dem FC Zürich auf dem besten Weg in die Champions League

Breitenreiters Team hat neun Spiele in Folge gewonnen. Er kommt aus dem Feier-Modus gar nicht mehr raus. Selbst eine zwischenzeitliche Quarantäne-Zeit vergangenen Dezember konnte die gute Stimmung nicht trüben.

Hornschuh verrät Erfolgsgeheimnis

Doch was macht den Erfolg aus? „Das Erfolgsgeheimnis ist unser Teamgefüge, das sich stets verbessert hat. Da haben wir uns absolut weiterentwickelt“, sagt Marc Hornschuh im Gespräch mit SPORT1 .

„Wir haben einen besonderen Teamspirit, den ich so nur bei Borussia Dortmund erlebt habe, als ich zu den Profis hochkam. Es ist etwas Spezielles, was unser Trainerteam aufgebaut hat. Wir sind eine besondere Mannschaft.“

Über ein Probetraining Vertrag bekommen

Der 30-Jährige kam vor der Saison nach Zürich und hat wie Breitenreiter beim FCZ sein Glück gefunden. Über ein Probetraining bekam er einen Vertrag bis Saisonende. Von 2009 bis 2016 stand Hornschuh beim BVB unter Vertrag, spielte dort für die zweite Mannschaft. Mit einer halbjährigen Unterbrechung von Winter 2012 bis Juli 2013, als er an den FC Ingolstadt ausgeliehen wurde.

„Die vergangenen Jahre in Zürich waren nicht so rosig. Im ganzen Verein spüren wir gerade diesen Hunger auf Erfolg und positive Erlebnisse“, meint Hornschuh.

Schicksalsschlag für Hornschuh

Dank des Kumpels Kontakt nach Zürich

Doch auch dort wollte Hornschuh nicht so recht zünden. Über Lasse Sobiech, seinen Kumpel aus gemeinsamen Pauli-Zeiten, kam im vergangenen Jahr der Kontakt nach Zürich zustande. Sobiech spielt mittlerweile nicht mehr für die Schweizer, sondern für Darmstadt 98, doch Hornschuh ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 16 Einsätze hatte er in der Liga, zwei im Pokal.