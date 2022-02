BVB: Kein Comeback von Erling Haaland gegen Gladbach - Manuel Akanji fällt mit Muskelfaserriss aus

Die Dortmunder müssen mehrere Wochen auf Manuel Akanji verzichten. Der Innenverteidiger musste bei der 2:4-Pleite in der Europa League gegen die Glasgow in der 55. Minute im Wadenproblemen vom Feld. Die Diagnose: Muskelfaserriss in der Wade. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)