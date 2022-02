Boulevard; Rurik Gislason zurück bei RTL-Show "Let's Dance"

Rurik Gislason (r.) überzeugt in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" (Archivfoto) © Credit: TVNOW / Stefan Gregorowius

Überraschungsauftritt von Rurik Gislason! Der frühere Fußball-Profi und „Let‘s Dance“-Champion 2021 taucht unverhofft bei RTL auf - und das auch in ungewohnter Rolle.

Nachdem Gislason schon im letzten Jahr bei der RTL-Show dabei gewesen war - und gewonnen hatte! -, durften sich seine Fans auch in diesem Jahr über den 33-Jährigen freuen.

Chef-Juror Joachim Llambi konnte Corona-bedingt nicht an der Seite von Motsi Mabuse und Jorge González Platz nehmen. RTL verpflichtete den amtierenden Champions als Ersatz.

„Ich freu‘ mich sehr. Schade, dass er positiv getestet wurde. Liebe Grüße an Herrn Llambi und gute Besserung“, sagte Gíslason am Freitagmittag in seiner Instagram-Story: „Ich werde mein Bestes geben und irgendwie die Leute bewerten.“