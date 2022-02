Bundesliga: Eggestein in Freiburg erfolgreich - Abschied von Werder Bremen "fiel schwer"

Im vergangenen Sommer verlässt Maximilian Eggestein nach zehn Jahren Werder Bremen. Nun spricht er im SPORT1-Interview über seinen Abschiedsschmerz und den Neuanfang in Freiburg.

Mit den Breisgauern spielt der 25-Jährige im Vergleich zu seinem Ex-Klub nicht nur in der Bundesliga, er darf sich zusätzlich auch über eine bislang äußerst gelungene Saison freuen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Im DFB-Pokal steht die Truppe von Trainer Christian Streich im Viertelfinale, in der Liga winkt mit Rang sechs aktuell sogar das internationale Geschäft.

Wie aber hat Maxi Eggestein den Wechsel in den Süden Deutschlands erlebt und wie lebt es sich in Freiburg?

Abschied von Werder Bremen war schwer

Vor allem die Atmosphäre im Verein macht es dem Ex-Bremer dabei einfach. „Man hat hier ein angenehmes Umfeld, in dem du gut arbeiten kannst, in dem die Leute sehr unaufgeregt sind und schon lange zusammenarbeiten. Es passt alles ineinander“, so Eggestein weiter.