Bundesliga: Pleite in Mainz - Rolfes und Leverkusen sauer auf Schiedsrichter

"Calli" in Rage: So emotional verteidigt die Fußball-Ikone den VAR

Schiedsrichter Benjamin Cortus hatte eine ruppige, zweikampfintensive Partie zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen lange Zeit sehr gut im Griff . Doch in der 55. Minute ertönte ein sehr fragwürdiger Pfiff.

Dominik Kohr hatte zum Torschuss angesetzt und wurde dabei im letzten Moment von Kerem Demirbay per Grätsche behindert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Was auf den ersten Blick sichtbar war, bestätigten die Zeitlupen: Demirbay erwischte den Ball, nicht Kohr. So kam es, wie es kommen musste: Der Freistoß von Aarón Martin segelte ins Gehäuse, es stand 1:1 in einem spannenden Duell.