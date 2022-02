Transfermarkt: Verrät Niklas Süle den Wechsel von Karim Adeyemi zum BVB?

Niklas Süle und Karim Adeyemi treffen sich nach dem Champions-League-Spiel des FC Bayern in Salzburg bei der Dopingkontrolle. Der Verteidiger macht eine vielsagende Andeutung in Sachen Zukunft.

Spielt er dort zukünftig an der Seite von Karim Adeyemi? Beim 20 Jahre alten Stürmer von Red Bull Salzburg wird schon lange ein Wechsel im Sommer zu den Schwarzgelben vermutet. Fix ist der Deal allerdings noch nicht . Oder doch? (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Süle und Adeyemi begegnen sich bei Doping-Kontrolle

Am Mittwoch begegneten sich Süle und Adeyemi im Achtelfinalhinspiel der Champions League (1:1) . Und auch nach dem Spiel liefen sich die beiden bei der Dopingkontrolle über den Weg. Dort machte Süle offenbar eine vielsagende Andeutung in Richtung Adeyemi. „Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt“, zitieren die Salzburger Nachrichten den Bayern-Verteidiger. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ist der Adeyemi-Wechsel zum BVB also doch schon fix? Nach SPORT1-Informationen sind der Stürmer und Dortmund so gut wie einig über einen Transfer. Dennoch ist in den vergangenen Wochen Sand ins Getriebe gekommen.