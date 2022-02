Olympia: Aljona Savchenko schockiert nach Drama um Kamila Walijewa mit eigenen Erlebnissen

Kamila Walijewa und ihr Auftritt im Einzelwettbewerb werden zum großen Drama der Olympischen Spiele. Auch Olympiasiegerin Aljona Savchenko zeigt sich schockiert und erinnert sich an eigene Erfahrungen.

Das Drama um Kamila Walijewa erinnert Olympiasiegerin Aljona Savchenko an schlimme Erfahrungen, die sie am eigenen Körper erleben musste.

Im Gespräch mit Eurosport berichtete die deutsche Goldmedaillengewinnerin von Pyeongchang 2018, dass auch sie in ihrer Jugend üble Behandlung durch Trainer erlebt habe. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

„Ich hatte Trainer, die mich mit Schonern auf den Kopf geschlagen haben, wenn ich irgendwelche Elemente schlecht gemacht habe“, erzählte sie von ihrer Vergangenheit. Zudem sei sie von Trainern in der kalten Eishalle mit Wasserpistolen beschossen worden.

Selbst das Essen wurde streng überwacht, was dazu führte, dass sie Lehrgänge zumeist hungrig absolviert habe. „Wir haben in der Kantine heimlich nach Essen gefragt, uns hier und da etwas geklaut und versteckt gegessen. Es war nicht anders möglich.“

Savchenko hofft auf Umdenken nach Walijewa-Drama

Vor allem in jungen Jahren könne so ein Verhalten der Trainer schwerwiegende Folgen haben, da man diesen Personen so viel Vertrauen schenke. „Du gibst deinen Körper, dein Leben. Und wenn du einen Traum hast, Olympia zu gewinnen, dann gibst du alles.“