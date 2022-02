Olympia 2022, Eiskunstlauf: Walijewa-Trainerin Tutberidse kann Bach-Kritik nicht verstehen

Bach hatte der 47-Jährigen im Umgang mit ihrer Läuferin Kamila Walijewa nach deren fehlerbehaftetem Programm bei der olympischen Kür-Entscheidung in Peking eine „erschreckende Kälte“ vorgeworfen. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

Olympia: Russland weist Bach-Äußerungen zurück

Bereits am Freitag hatten russische Offizielle die Äußerungen Bachs zurückgewiesen. „Wir respektieren die Meinung von Thomas Bach, aber wir müssen sie nicht zwingend teilen“, sagte Regierungssprecher Dimitri Peskow. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

Die 15-jährige Walijewa durfte wegen eines Dopingverdachts nur unter Vorbehalt an der olympischen Einzel-Entscheidung teilnehmen. Die Europameisterin, nach dem Kurzprogramm auf Rang eins, konnte in der Kür dem Druck nicht standhalten und fiel auf den vierten Platz zurück. Bei ihrer Rückkehr nach Moskau am Freitag wurde Walijewa von mehreren Dutzend Fans mit Beifall begrüßt.