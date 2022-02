Samaranch erneut zum IOC-Vizepräsidenten gewählt

Juan Antonio Samaranch jr. ist auf der 139. IOC-Vollversammlung in Peking am Samstag zum Vizepräsidenten gewählt worden.

Juan Antonio Samaranch jr. ist auf der 139. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees in Peking am Samstag zum Vizepräsidenten gewählt worden. Der 62 Jahre alte Spanier ist seit 2001 IOC-Mitglied, er gilt als Anwärter auf die Nachfolge von Präsident Thomas Bach, dessen Amtszeit 2025 endet. Samaranch leitete zuletzt die Kommission zur Organisation der Winterspiele in China.