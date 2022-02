Olympia, Eisschnelllauf: Sensation verpasst! Claudia Pechstein Neunte im Massenstart-Finale - Schouten holt Gold

Claudia Pechstein zieht am Schlusstag der Eisschnelllauf-Wettbewerbe bei den Winterspielen in Peking ins Finale ein. Doch für Edelmetall reicht es nicht.

Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat am Schlusstag der Eisschnelllauf-Wettbewerbe bei den Winterspielen in Peking einen Erfolg erzielt. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Olympia: Schouten jubelt über Gold

Ihre dritte Goldmedaille in Peking bejubelte Irene Schouten aus den Niederlanden. Nach den Siegen über 3000 m und 5000 m verwies Schouten am Samstag Ivanie Blondin (Kanada) und Francesca Lollobrigida (Italien) auf die Plätze.

Die 49-Jährige zog am Samstag als Siebte ihres Massenstart-Halbfinales in den Medaillenlauf ein. Die zweite deutsche Starterin Michelle Uhrig (Berlin) stürzte und verpasste das Finale.

Pechstein hatte bereits nach dem Halbfinale gejubelt, das sie als Siebte beendete und damit ins Finale einzog. Pechstein hatte in der 13. von 16 Runden mutig attackiert und lag zwei Runden an der Spitze. Weiter hinten kam es zum Sturz zweier Läuferinnen, was ihr ebenfalls in die Karten spielte.