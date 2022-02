Olympia: Schweden-Traumpaar Martin Ponsiluoma und Hanna Öberg feiert Happy End

Denn: Auch Öberg hatte am Mittwoch bereits Edelmetall eingetütet und Gold mit der Biathlonstaffel der Frauen geholt.

Ponsiluoma und Öberg feiern gemeinsam

„Es fühlt sich unglaublich gut an. Es ist wirklich schön, dass sie hier ist, um zuzuschauen, und ich sie im Ziel sehen kann. In vielen Rennen war es sehr knapp, daher bedeutet dies sehr viel. Das ist das Größte, das ich je geschafft habe“, sagte Ponsiluoma laut Aftonbladet gerührt. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Der 26-Jährige wurde von seiner Freundin, die nach dem Massenstart der Frauen (Platz 26) kurz zuvor in der Kälte von Peking ausgeharrt und das Rennen verfolgt hatte, direkt begrüßt.

Öberg und Ponsiluoma Teil von Liebes-Viereck

Auch die schwedischen Athleten Jesper Nelin und Fanny Johansson sind auf Wolke sieben, was nicht sonderlich spannend wäre, würde es sich bei Nelin nicht um den Ex-Freund von Öberg und bei Johansson nicht um die Ex-Freundin von Ponsiluoma handeln.

Trainer Johannes Lukas blieb vor dem Winter dennoch entspannt: „Mir war das ganze länger bekannt, bevor es an die Medien ging. Wir haben klar und deutlich kommuniziert: Wer in meinem Team dabei sein will, muss als Teamplayer funktionieren. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es den Athleten freigestellt, das Team zu verlassen“, sagte er im SPORT1-Interview.