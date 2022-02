IOC-Vollversammlung trifft sich 2023 in Indien

Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees kommt 2023 nach 40 Jahren wieder in Indien zusammen. Das bestätigten die IOC-Mitglieder am Samstag, dem vorletzten Tag der Winterspiele in Peking. Die Session wird in Mumbai stattfinden, 1983 war Neu-Delhi Gastgeber des IOC. Indien gilt als einer der zukünftigen Märkte für die olympische Bewegung, Olympische Spiele haben auf dem Subkontinent noch nie stattgefunden.