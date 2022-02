Olympia: Krimi im Kampf um Bob-Gold mit Friedrich und Lochner

Francesco Friedrich vorn, Johannes Lochner dicht dahinter: In der Königsdisziplin des Bobsports deutet sich ein Hundertstel-Krimi im Kampf um Gold an.

Francesco Friedrich starrte in der Leaderbox gebannt auf den Monitor - und als dort die Zeit seines Rivalen Johannes Lochner von grün auf rot sprang, hallte ein lautes „Jaaaaa“ durch den Zielbereich des Eiskanals in Yanqing.

„Das hat uns sehr angefixt“, sagte der Bob-Dominator angesichts des zwischenzeitlichen Rückstands auf seiner zweiten Gold-Mission in China. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Nach zwei Rennläufen sieht die Welt in der deutschen „Goldrinne“ aber so aus wie immer, auch wenn noch nichts entschieden ist: Im Kampf um den Olympiasieg im Vierer-Schlitten liegt Deutschlands Fahnenträger Friedrich zur Rennhalbzeit mit der Winzigkeit von 0,03 Sekunden vor seinem Teamkollegen Lochner.

Am letzten Tag der Winterspiele in China deutet sich ein Hundertstel-Krimi an. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)