NBA: Miami Heat bezwingen Charlotte Hornets dank krasser Fehlentscheidung

Kyle Lowry tat direkt nach dem Spiel so, als könnte er die Aufregung nicht verstehen.

„Das war ein Dreier. Ich weiß nicht, was ihr wollt“, kommentierte der Star der Miami Heat nach dem 111:1087 gegen die Charlotte Hornets nach doppelter Overtime die strittigste Szene der NBA in den vergangenen Wochen.

Lowry erzielt irregulären Dreier

In der ersten Overtime hatten die Hornets 2:03 Minuten vor Ende mit 92:91 geführt. Lowry stieg für die Heat in die Luft und traf einen vermeintlichen Dreier. Wenig später gab es erneute Verlängerung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

In der Tat blieb der Wurf ohne Überprüfung des Ligabüros in New York. Die Referees hätten diese Kontrolle beantragen müssen.