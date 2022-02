WWE SmackDown: Sami Zayn gewinnt Titel - für Promi-Kampf bei WrestleMania?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown hat sich Sami Zayn zum dritten Mal der traditionsreichen Intercontinental-Titel der Wrestling-Liga gesichert - eine Kreativ-Entscheidung, die eine Rolle in den Mania-Planungen für den 37-Jährigen zu spielen scheint.

Sami Zayn und Johnny Knoxville wohl vor WrestleMania-Duell

Knoxville, Mitbegründer und Hauptdarsteller der einst als MTV-Serie populär gewordenen Stuntshow, ist aktuell auf Promotion-Tour für seinen Film „Jackass Forever“, im Zuge einer dafür eingegangenen Kooperation mit WWE hatte der 50-Jährige schon am Royal Rumble im Januar teilgenommen.

Vor diesem Hintergrund wirkt es nicht wie ein Zufall, dass Zayn nun in er Neuauflage des Matches, das im NXT-Kader von WWE einst Nakamuras Debüt war , die Oberhand behielt. Für WrestleMania scheint es ein Gedankenspiel zu geben, dass Zayn, Knoxville und den Titel beinhaltet.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Knoxville ist schwer vorgeschädigt

Knoxville hat bei Promo-Auftritten für den Rumble offenbart, dass er Fan diverser Wrestling-Stars seiner Kindheit ist - er nannte WWE Hall of Famer Gorilla Monsoon und Hardcore-Legende Abdullah the Butcher. Sein Outfit beim Rumble wirkte auch wie ein Tribut an den Urvater aller wrestlenden Promis, den tragisch früh verstorbenen Komödianten Andy Kaufman.