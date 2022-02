Lochner führt im Vierer vor Friedrich - Hafer in Lauerstellung

Liegt in Führung: Johannes Lochner © AFP/SID/DANIEL MIHAILESCU

Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) liegt auf seiner nächsten Gold-Mission bei den Winterspielen in China überraschend in Rückstand. Der Bob-Rekordweltmeister ist nach dem ersten Lauf im Vierer-Schlitten hinter dem Führenden Johannes Lochner (Stuttgart) nur Zweiter (+0,16 Sekunden).

Auf dem Bronzerang rangiert nach einem Viertel des Rennens im Yanqing Sliding Centre der Kanadier Justin Kripps (+0,25). Der dritte deutsche Starter Christoph Hafer (Bad Feilnbach) befindet sich vor dem zweiten Durchgang am Samstagvormittag (11.05 Uhr OZ/4.05 MEZ) auf Rang fünf zeitgleich mit dem Briten Brad Hall (beide +0,47) in Lauerstellung. Die Entscheidung fällt am Sonntag.