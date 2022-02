3. Liga: TSV 1860 München – Hallescher FC (Montag, 19:00 Uhr)

Halle will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei 1860 punkten. Am vergangenen Spieltag verlor der TSV 1860 München gegen Türkgücü München und steckte damit die sechste Niederlage in dieser Saison ein. Hallescher FC gewann das letzte Spiel souverän mit 2:0 gegen den FSV Zwickau und muss sich deshalb nicht verstecken. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 1:1 getrennt.