Nach Weltfußballer-Wahl: Robert Lewandowski tritt gegen Lionel Messi nach

Lewandowski. „Die FIFA-Auszeichnung ist wichtiger.“

Jetzt äußerte sich Lewandowski gegenüber dem polnischen Magazin Pilka Nozna zur Weltfußballer-Wahl: „Ich habe in letzter Zeit über diese beiden Auszeichnungen nachgedacht: FIFA the Best und den Ballon d‘Or. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die FIFA-Auszeichnung wichtiger ist als der Ballon d‘Or. Bei letzterem stimmen nur Journalisten ab – es gibt keine klare Überprüfung. In der FIFA stimmen, neben Fachleute und Journalisten, auch Spieler ab. Sie können unsere Leistungen realistischer und objektiver einschätzen, weil sie wissen, wie viel uns jedes Spiel, jede Bilanz, jede Verletzung kostet.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)