La Liga: Verlässt Diego Simeone Atletico Madrid? Klub denkt offenbar an Valverde

Diego Simeone könnte Atlético Madrid am Ende der Saison verlassen. Der Verein bereitet sich angeblich bereits auf einen möglichen Abschied vor - und nimmt Kontakt zu einem potentiellen Nachfolger auf.

Wer an Atlético Madrid denkt, denkt an Diego Simeone.

Der argentinische Trainer formte die „Rojiblancos“ zu einem Topteam, das mit seinem unverkennbaren Spielstil schon so manchen Gegner zur Verzweiflung trieb. Seit 2011 steht der 51-Jährige beim spanischen Meister an der Seitenlinie. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Die Frage ist: Wie lange macht er es noch? Simeone erlebt mit seinem Team derzeit eine schwierige Phase. In La Liga ist die Qualifikation in der Champions League in Gefahr. Zuletzt wurde ihm auch ein schwieriges Verhältnis zu Starspieler Joao Félix nachgesagt, trotz mehrerer Systemwechsel sind die sportlichen Ziele gefährdet.