Sieg gegen Paderborn: Schalke rückt an die Aufstiegsplätze heran

Schalke 04 hat die passende Antwort auf die jüngste Niederlage gegeben und ist in der 2. Bundesliga dicht an die Aufstiegsplätze herangerückt.

Schalke 04 hat die passende Antwort auf die jüngste Niederlage in Düsseldorf gegeben und ist in der 2. Fußball-Bundesliga dicht an die Aufstiegsplätze herangerückt. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis bezwang den SC Paderborn 2:0 (1:0) und hat vorläufig nur noch einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter FC St. Pauli.