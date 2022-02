Anzeige

2.Bundesliga: Der 1. FC Nürnberg empfängt Jahn Regensburg zum Toppspiel in der 2.Liga FCN muss seine Fans zurückgewinnen

Nach Blamage: Club will nochmal oben angreifen

Markus Höhner

Am 23. Spieltag empfängt der 1. FC Nürnberg Jahn Regensburg zum Toppspiel der 2. Bundesliga. Für den Klub geht es dabei mehr als nur um drei Punkte.

Am Samstag ist wieder Top-Spiel und wir freuen uns auf das Bayern-Derby zwischen Nürnberg und Regensburg.

Der Jahn hat uns ja schon letzten Samstag beste Samstagabend-Unterhaltung geboten und gegen den FC St. Pauli gezeigt, dass man trotz eines kleinen Abwärtstrends auch mit den aktuellen Top-Teams der Liga mithalten kann. Nun geht es für die Oberpfälzer also zum Auswärtsspiel ins knapp 100 km entfernte Nürnberg. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Und für den Club ist ordentlich Druck drauf auf diesem Derby. Der FCN steht zwar aktuell 7 Punkte besser da als in den beiden Vorjahren und wird damit dem formulierten Anspruch gerecht, dass eine positive Entwicklung sichtbar ist.

Der jüngste Trend jedoch steckt allen Fans des fränkischen Traditionsclubs so richtig in den Knochen. Mit dem 1:4 in Karlsruhe und dem 0:5 gegen Ingolstadt kassierten die Nürnberger erstmals in ihrer 694 Spiele langen Zweitliga-Geschichte innerhalb von zwei Spielen 9 Gegentore! Eine angsteinflößende Entwicklung, die der Club schnellstens stoppen muss.

Nürnberg will die Fans zurückholen

Für die Nürnberger geht es dabei gegen Regensburg aber nicht nur darum, diesen negativen Kurs zu korrigieren. Vielmehr ist die Mannschaft mit Trainer Robert Klauß gefordert, das Grundpotential dieses großen Traditionsclubs mit einer starken Leistung und einem guten Ergebnis symbolisch zu umarmen, nämlich seine Fans.

Dieses 0:5 im eigenen Stadion gegen den Tabellen-Letzten aus Ingolstadt fühlt sich immer noch ganz schlimm an und die nächste „Packung“ in Karlsruhe hat es nicht besser gemacht. Ein ordentlicher Tabellenplatz und eine manierliche Gesamt-Entwicklung, das ist das Eine. Aber den eigenen Fans gerade im heimischen Stadion mit solchen Tiefschlägen gefühlt den Stolz zu nehmen, das Andere. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

25000 Zuschauer dürfen beim Derby dabei sein. Wie viele werden kommen? Die, die dabei sein werden, treten den Weg ins Max-Morlock-Stadion definitiv mit einem mulmigen Gefühl an. Vier der letzten fünf Heimspiele wurden verloren. Zwei Niederlagen in zwei Heimspielen gab es in diesem neuen Kalenderjahr. Und jetzt kommt der Jahn.

Gegen Regensburg ist Nürnberg seit sechs Spielen ohne Sieg. In den letzten sechs bayrischen Derbys hat der Club auch nicht gewonnen. Da muss man sich nach den letzten Heim-Erlebnissen naturgemäß als Cluberer schwer tun, optimistisch in die Arena zu pilgern. Aber eben das ist der Reizpunkt für dieses Top-Spiel am Samstag. Der 1. FC Nürnberg muss alles reinhauen, um die Herzen seiner enttäuschten Fans im eigenen Stadion zurück zu erobern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

