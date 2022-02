Olympia: Zoff im italienischen Alpin-Team - Mutter von Brignone kritisiert Goggia

„Sofia sieht sich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, das genießt sie. Sie sucht höllisch nach Anerkennung. Federica ist dagegen schüchtern und sie interessiert es nicht, was die Leute über sie denken“, sagte sie am Mittwoch im Interview mit Radio Capital .

Quario auch mit Respekt vor Goggia

„Wirkt ein Mensch nicht egozentrisch, wenn er wenige Stunden nach dem Rennen zu Hause anruft, aber nicht, um seine Freude und seinen Stolz zu teilen, sondern um zu erfahren, wie die Reaktionen auf seine Medaille in Italien waren?“, schrieb die Journalistin in einem Artikel für Il Giornale .

Goggia leiht Brignone-Kontrahentin Shiffrin ihre Ski

Pikante Randnotiz: In der olympischen Kombination am Donnerstag fuhr Mikaela Shiffrin als eine der vermeintlich größten Kontrahentinnen von Brignone im Kampf um die Medaillen mit Goggias Abfahrts-Ski.

„Man weiß ja auch, dass Sofia Goggia nicht unbedingt die allerbeste Freundin von Federica Brignone ist, die eine sehr große Kontrahentin wiederum für Mikaela Shiffrin ist in der Kombination“, analysierte Felix Neureuther in der ARD: „Da kann ich mir schon vorstellen, dass Sofia Goggia gesagt hat: ‚Weißt du was, ich gebe mal der Mikaela meine Ski, damit sie in der Abfahrt schneller ist und die Medaille oder Gold gewinnt.‘“