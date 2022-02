NFL: Dallas Cowboys zahlen 2,4 Millionen Dollar als Abfindung in Spanner-Skandal um eigene Cheerleader

Die Dallas Cowboys werden von einem angeblichen Spanner-Skandal aus dem Jahr 2015 eingeholt. Die Franchise soll ihrer Cheerleader-Truppe nun eine Abfindung in Millionenhöhe zahlen.

Diese Frage scheint in einem Spanner-Skandal rund um die Dallas Cowboys aus dem Jahr 2015 noch immer nicht ganz geklärt zu sein. Aber laut ESPN hat sich die Franchise nun bereit erklärt, der eigenen Cheerleader-Truppe eine Entschädigung in Höhe von 2,4 Millionen Dollar zu zahlen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Mitglieder der Dallas Cowboys Cheerleaders haben gegen den langjährigen Vizepräsidenten für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Rich Dalrymple, den Vorwurf erhoben, dass er damals hinter einer Trennwand in ihrer Umkleidekabine gestanden und mit seinem Smartphone Bilder gemacht habe.

Rich Dalrymple weist jegliche Schuld von sich

Dalrymple selbst, der kürzlich nach 32 Jahren in Diensten der Cowboys in Ruhestand ging, bestritt die Vorwürfe und betonte, dass diese Anschuldigungen „nichts mit meinem Rücktritt von einer langen und erfüllenden Karriere zu tun hatten.“ Vielmehr würde er nun an die Öffentlichkeit gehen, damit er nach seinem Rücktritt nicht noch weiter mit diesem Thema belästigt werde.