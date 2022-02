3. Liga: Elf Punkte Abzug für Türkgücü München

Wieder Fußball im Münchner Olympiastadion: So lief das Stadtduell

Der finanziell schwer angeschlagene Drittligist Türkgücü München findet sich nach einem Abzug von elf Punkten am Tabellenende wieder.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, setzte sich dies aus zwei Sanktionen zusammen.

Der Verein war im Sommer 2020 mit großen Ambitionen von der Bayernlige aufgestiegen, der Sprung in 2. Bundesliga wurde offiziell als Ziel ausgegeben. Knapp zwei Jahre später ist von den anspruchsvollen Plänen nicht mehr viel übrig.

Türkgücü hoffte auf Strafmilderung

Nun zeigte er sich in einem Statement „überrascht, dass trotz einer zu den vergangenen beiden Spielzeiten vergleichbaren Corona-Situation keine Strafmilderung in Kraft getreten ist. Die Vereine der 3. Liga haben durch eine Vielzahl an Einschränkungen nach wie vor mit den Auswirkungen der gegenwärtigen Pandemie zu kämpfen. Die Erwägung einer Strafmilderung wäre daher durchaus nachvollziehbar gewesen.“