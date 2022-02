Olympia: Die verstörenden Methoden von Kamila Walijewas Eiskunstlauf-Trainerin Eteri Tutberidze

Olympia: Walijewa-Trainerin wird für Umgang kritisiert

Eiskunstlauf-Trainerin Tutberidze mit beeindruckender Erfolgsbilanz

Dabei hat Tutberidze, die als ein Aushängeschild der staatlichen Sportschule „Sambo 17″ gilt, mit ihrem harten Ansatz zahlreiche russische Eiskunstläuferinnen nach ganz oben gebracht. So gab die 47-Jährige bereits freimütig zu, dass ihre Sportlerinnen dafür teils bis zu zwölf Stunden am Tag trainieren. Der Schulunterricht muss zwischen dem Training stattfinden, Privates bleibt auf der Strecke.

Kurze Karrieren für Eiskunstlauf-Stars

Beispielsweise musste Medwedewa mit nur 22 Jahren ihre Karriere wegen chronischer Rückenprobleme beenden. Lipnizkaja erkrankte an Magersucht und trat bereits zwei Jahre nach ihrem Olympia-Erfolg 2014 nicht mehr an. Indes ist Sagitowa nur noch als TV-Expertin nach Peking gereist - dabei ist sie gerade einmal 19 Jahre alt.

Tutberidze selbst hatte in jungen Jahren ebenfalls ihre Karriere als Eiskunstläuferin verletzungsbedingt aufgeben müssen. In den USA, in denen sie im Anschluss mehrere Jahre lebte, sammelte die gebürtige Moskauerin ihre ersten Erfahrungen als Trainerin.

2008 fand Tutberidze schließlich eine Anstellung als Eiskunstlauf-Trainerin in Moskau. Bereits in der folgenden Saison konnte eine ihren Schülerinnen erste Erfolge im Juniorenbereich verbuchen. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

Negatives Bild von Tutberidze überwiegt

Doch für ihre fragwürdigen Methoden war sie zuletzt auch in Russland in den Mittelpunkt gerückt, als der Hashtag #shameonTutberidze trendete.

Die aktuellen Doping-Vorwürfe gegenüber ihres aktuellen Schützlings Walijewa hatte Tutberidze zuletzt vehement zurückgewiesen . „Ich will betonen, dass ich absolut sicher bin, dass Kamila unschuldig und sauber ist“, wurde die Russin vom Guardian zitiert. Auch das schmälerte die Kritik an ihrer Person natürlich nicht.

So bleibt es am Ende dabei, dass trotz der Erfolge ein anderes Bild von Tutberidze überwiegt. Nämlich das der hart gesottenen Trainerin, die ihre Schützlinge in „Fließband“-Manier für kurze Zeit an die Spitze katapultiert - und dabei keine Rücksicht auf Gefühle nimmt.