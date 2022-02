Olympia: Olga Fatkulina bricht nach 1000m Eisschnelllauf halb-bewusstlos zusammen

Olga Fatkulina sorgt beim Eisschnellauf über 1000m für einen Schockmoment. Danach stellt sich die Russin sogar eine existenzielle Frage und zieht über die Olympischen Spiele her.

Als sie sich halbwegs erholt hatte, erklärte sie der russischen Webseite Championat , dass sie sich an die letzten 300 Meter überhaupt nicht mehr erinnern könne. „Es war die Hölle für mich! Ich fühlte mich, als sei ich im Sommer 30 Minuten mit dem Fahrrad bergauf gefahren. Ich erreichte die Ziellinie in einem halb-bewusstlosen Zustand.“

In diesem Momente stellte sie sich auch die Frage, warum sie sich diese Qual antue, anstatt um einiges entspannter beim Curling auf dem Eis zu sein.

Fatkulina platzt der Kragen wegen Olympia in Peking

Am Ende ihrer Tortur landete die russische Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier auf dem 13. Rang. Gold sicherte sich die Japanerin Miho Takagi in 1:13,19 Minuten - neuer olympischer Rekord. Auf Rang zwei landete die niederländische Eisschnelllauf-Prinzessin Jutta Leerdam . Das Podest komplettierte die Kanadierin Brittany Bowe. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Ein Fakt, der für Fatkulina keine Bedeutung hatte, vielmehr platzte ihr ob der aus ihrer Sicht katastrophalen Umstände in Peking der Kragen. Zwar sei die Stimmung in der Halle ok. Aber sonst sei davon nicht viel zu spüren. „Überall muss man Maske tragen, man kann nichts machen, man erkennt niemanden. Das Essen ist nicht sehr gut. Wir kriegen seit 23 Tagen das Gleiche. Die jungen Leute sind traurig, dabei sollte Olympia eine einzige Feier sein.“