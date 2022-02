Jürgen Klopp lobt seinen Liverpool-Kader - und erklärt, was noch wichtiger ist

50 Siege in der CL: Klopp ist der Neue im Klub der Giganten

Jürgen Klopp hat seine Spieler beim englischen Spitzenklub FC Liverpool in den höchsten Tönen gelobt, aber zugleich vor Selbstgefälligkeit gewarnt.

„Wir müssen immer kämpfen und nicht daran denken, wie gut wir sein könnten. Wir sind nicht die Harlem Globetrotters“, sagte der deutsche Teammanager am Freitag: „Es gibt eine Menge sehr guter Teams, mit denen wir uns messen müssen.“ (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Klopp denkt nicht über Tabelle nach

In der Champions League ist Liverpool nach dem überzeugenden 2:0 bei Inter Mailand klar auf Viertelfinalkurs, in der Premier League dagegen ist der Weg zum Meistertitel noch sehr weit. Aktuell ist Manchester City an der Tabellenspitze neun Punkte von Liverpool entfernt.