BVB-Führung ratlos: "Warum nehmen wir das Spiel nicht an?"

„Wir sind sehr, sehr ernüchtert, was die Leistung der Spieler betrifft. Wir saßen auf der Bank und haben gedacht: Warum starten wir so? Warum nehmen wir das Spiel in seiner Härte und Wichtigkeit nicht an?“, sagte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, dem SID am Freitag. „Das zerbricht uns allen den Kopf. Das war blamabel.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)