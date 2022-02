Olympia: Shiffrin nach Aus mit Galgenhumor - Goggia mit besonderer Botschaft

In der alpinen Kombination scheidet Mikaela Shiffrin mal wieder aus. Der Superstar reagiert darauf mit Galgenhumor. Dabei leiht ihr „Speed Queen“ Sofia Goggia sogar die Skier.

Keine Medaille in Peking?

Gold in der alpinen Kombination schien greifbar nach all den Rückschlägen und Enttäuschungen, doch dann schied Shiffrin wieder im Slalom aus, diesmal am zwölften Tor. „Ich fühle mich wie eine Witzfigur“, meinte sie.