Anzeige

Prime League: Playoff-Träume für BIG und Eintracht Spandau Prime League: Spieltag 15 - Playoffs in Sicht!

Die Strauss Prime League hat ihre ersten drei Playoffs-Teams gefunden: GamerLegion, MOUZ und die Unicorns of Love. Eintracht Spandau, BIG und Schalke bleiben weiterhin auf Schlagdistanz © Strauss Prime League / Freaks4U

Florian Merz

Langsam aber sicher nähern wir uns den von allen Beteiligten herbeigesehnten Playoffs der Strauss Prime League. Nach dem 15. Spieltag stehen bereits die ersten drei Kandidaten fest.

Nach einem turbulenten „Auf und Ab“ stehen die ersten Teilnehmer der in wenigen Wochen startenden Playoffs fest. Wie zu erwarten, hatte sich GamerLegion scheinbar ohne Mühen gegen E wie Einfach E-Sports durchgesetzt und sich damit als erstes Team für die Endspiele des Spring Splits 2022 qualifiziert. Obwohl es in den letzten Wochen danach aussah, als würde der Ligaprimus etwas in Schwanken geraten, fing sich das Team zeitlich perfekt und löste so zeitnah das Ticket für die Playoffs.

Auch die Mannen von MOUZ dürfen sich freuen und auf einen weiteren Titel hoffen. Im vergangenen Winter Cup konnten die Einhörner der Unicorns of Love in ihre Schranken verwiesen werden, trotzdem stehen die Hamburger aktuell noch vor dem amtierenden Champion in der Tabelle, was nicht zuletzt auch auf das direkte Duell an diesem Spieltag zurückzuführen ist.

Anzeige

Zwar hatten die Mäuse in den ersten zehn Minuten die Oberhand, unter anderem wurde das First Blood sowie der zweite Kill des Spiels sichergestellt, doch kam Unicorns of Love - Sexy Edition nach und nach ins Spiel zurück und egalisierte den Kill- wie Goldstand nach wenigen Minuten. Fortan sollte der Titelverteidiger nicht mehr so richtig ins Spiel finden, ergatterte zwar zwei Drakes, hatte aber in beinah jedem Teamfight das Nachsehen. Nach 31:20 Minuten war dann auch Schluss und MOUZ klar geschlagen.

Eintracht in Jubelstimmung, BIG bleibt dran

Für die Eintracht aus Spandau läuft es hingegen verdammt gut. Die Jungs aus dem Westen Berlins legten seit der Niederlage gegen GamerLegion am 10. Spieltag eine Siegesserie hin und holten sich Sieg auf Sieg. Zwar ist der Newcomer noch nicht für die Endrunde des Strauss Prime League Spring Splits 2022 qualifiziert, viel fehlt nach dem Triumph über Schalke 04 aber nicht mehr. Mittlerweile rangiert die Organisation auf einem starken vierten Platz, noch vor Königsblau und Erzrivale BIG.

Doch auch diese und Schalke sind weiterhin im Rennen um die Playoffs. Zwar hatte Schalke gegen die Spandauer Jungs das Nachsehen, so bleiben die Gelsenkirchener dennoch in Schlagdistanz zur Liga-Endrunde. Gleiches gilt für BIG, die trotz einer Niederlage mehr und einem Sieg weniger auf dem Konto, weiter den Anschluss zur Spitze halten.

Weit abgeschlagen ist Wave Esports, für das es trotz namhafter Verstärkung durch Vizeweltmeister Paul „sOAZ“ Boyer bislang keinen Blumentopf zu gewinnen gab. Einzig E wie Einfach E-Sports hatte einmalig das Nachsehen gehabt.

Die Ergebnisse des 15. Spieltags der Strauss Prime League