Formel 1: Mercedes mit Radikal-Umbau von Hamiltons Auto - das steckt dahinter

Wolff: Das spornt Hamilton an

Mercedes hat seine Design-Antwort auf die radikalen Neuerungen der Formel-1-Saison 2022 gegeben. Die zuständigen Experten geben Einblicke in die Details.

Die wichtigste Änderung für Mercedes-Fans: Der Rennwagen ist wieder Silber. Die schwarze Lackierung der letzten Jahre gehört damit der Vergangenheit an. Der Silberpfeil ist wieder da!

Das große Ziel: Den Fahrer-WM-Titel von Max Verstappen zurückholen und den neunten Konstrukteurs-Titel in Folge gewinnen. Das Feld ist bereitet: „Seit Beginn der Arbeit am W13 habe ich bei unseren Team-Mitgliedern einen Enthusiasmus erlebt, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen habe, weil dieses technische Reglement so viele Möglichkeiten bietet“, sagt Teamchef Toto Wolff.