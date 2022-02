Champions League: Klopp, Guardiola, Ancelotti, Ferguson - die erfolgreichsten Trainer

Klopp verteilt Bier an Fans

Durch den Erfolg gegen Inter Mailand knackt Jürgen Klopp die Marke von 50 Siegen in der Champions League. Damit rückt der Coach des FC Liverpool in einen elitären Kreis auf.

Jürgen Klopp schraubt weiter an seiner erfolgreichen Trainerkarriere.

Und auch in dieser Saison ist ein Coup für die Reds noch möglich. Die Klopp-Elf hielt sich in der aktuellen Saison der Königsklasse schadlos, gewann alle sechs Gruppenspiele. Auch das Achtelfinalhinspiel bei Inter Mailand gestaltete Liverpool erfolgreich, siegte mit 2:0 und hat damit beste Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals. (Presse feiert Klopp)

Für Klopp selbst war der Erfolg gegen die Nerazzurri ein besonderer – es war sein 50. Sieg als Trainer in einem Champions-League-Spiel. Damit ist er der erste Deutsche, der diese Schallmauer durchbrach. Ottmar Hitzfeld, der den Titel zweimal holte (mit dem FC Bayern München und dem BVB), gewann insgesamt 48 Partien in der Königsklasse. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Klopp ist zudem erst der achte Trainer überhaupt, der 50 oder mehr Siege in der Königsklasse erreicht hat. SPORT1 zeigt die erfolgreichsten Trainer in der Champions League. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Der gebürtige Stuttgarter ist der deutsche Trainer, mit den meisten Siegen in der Königsklasse. Vor allem in jüngerer Vergangenheit schraubte er seine eigene Statistik deutlich nach oben.

Setzt sich der Trend fort, kann Klopp in naher Zukunft noch einige Plätze im Ranking nach oben klettern. Ein zweiter CL-Titel käme da sicher nicht ungelegen.

Auch Rafael Benitez gewann mit dem FC Liverpool den Titel in der Königsklasse. 2005 setzte sich der heute 61-Jährige in Liverpool ein Denkmal, als sein Team nach 0:3-Rückstand im Finale die Partie gegen den AC Mailand noch drehen und nach Elfmeterschießen den Henkelpott in die Höhe recken konnte.