Die Formel 1 fährt auch in den nächsten Jahren in Austin © AFP/SID/ROBYN BECK

Die Formel 1 bleibt bis 2026 in Austin. Doch damit. ich genug: Im Mai wird erstmals auch in Miami gefahren.

Die Formel 1 arbeitet weiter an einer langfristigen Zukunft in den USA und fährt bis mindestens 2026 in Austin.

Am Freitag verkündete die Königsklasse die Vertragsverlängerung, die Strecke in Texas bildet ab diesem Jahr nicht mehr den einzigen Stopp in den Vereinigten Staaten: Im Mai wird die Formel 1 erstmals auf dem neuen Stadtkurs in Miami zu Gast sein. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)