VfL Wolfsburg: Jörg Schmadtke verlängert Vertrag für sieben Monate

Schmadtke bleibt sieben weitere Monate in Wolfsburg © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Das hab der Tabellenzwölfte am Freitag bekannt. „Wir sind in den Gesprächen übereingekommen, dass ich dem Verein auf Wunsch des Aufsichtsrats noch bis zum Ende der übernächsten Transferperiode zur Verfügung stehe“, sagte Schmadtke in einer Mitteilung.