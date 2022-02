Diesen Kniff schaute sich Sir Alex Ferguson vom FC Bayern ab

So lockte Alex Ferguson Cristiano Ronaldo zu ManUnited

Sir Alex Ferguson erklärt, was der größte Erfolg seiner außergewöhnlichen Karriere ist. Der FC Bayern spielt dabei eine tragische Rolle.

Der favorisierte FC Bayern München unterlag in einer der wohl dunkelsten Stunden des Vereins Manchester United durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 1:2.

Es war gleichzeitig die Geburtsstunde des Denkmals von United-Legende Sir Alex Ferguson, damaliger Trainer. Der Schotte revolutionierte die Red Devils in der 90er Jahren und formte eines der erfolgreichsten Teams, das jemals auf dem Platz stand. Rückblickend bezeichnet der heute 81-Jährige den Triumph gegen den FC Bayern in der Sport Bild als den größten Erfolg seiner Karriere.

Die Vereins-Ikone Sir Alex Ferguson

Unter der Leitung von Ferguson gewann ManUnited in 27 Jahren Amtszeit mit 1500 Pflichtspielen insgesamt 38 Titel. 1986 begann sein Engagement im Old Trafford. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Ferguson, der 1941 in Glasgow zur Welt kam, schaute sich zu Beginn seiner Trainer-Karriere gerne etwas von anderen großen und erfolgreichen Klubs ab. So flog er einst extra nach Mönchengladbach, um sich das Offensivspiel der legendären Weisweiler-Elf genauer anzuschauen. Vom FC Bayern übernahm er die Skischuh-Heizung in der Kabine, um nasse Fußballschuhe schneller trocknen zu können.