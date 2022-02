FC Bayern: Nagelsmann vor Bundesliga-Spiel gegen Fürth - Pressekonferenz im Liveticker

Nach der deutlichen Niederlage in Bochum und dem Unentschieden in der Champions League gegen Salzburg spricht Julian Nagelsmann über das nächste Spiel gegen Greuther Fürth. Die PK im Liveticker

Beim FC Bayern läuft es aktuell nicht rund. Am vergangenen Wochenende setzte es in der Liga eine unerwartete 2:4-Niederlage gegen den VfL Bochum, unter der Woche kam der Rekordmeister in der Champions League nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Salzburg hinaus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)