Kramer ein Jahr bei Arminia: „Man findet eine Menge Herz“

Frank Kramer in Bielefeld sehr zufrieden © FIRO/FIRO/SID

Trainer Frank Kramer hat ein sehr positives Fazit seiner knapp einjährigen Arbeit beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld gezogen. „Wir haben natürlich den Leistungsanspruch, dass wir uns in der Bundesliga halten wollen und trotzdem kommt das Persönliche hier nicht zu kurz. Wenn man hier in Ostwestfalen hinter die nüchterne Fassade schaut, findet man eine Menge Herz“, sagte der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz.