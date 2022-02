Olympia, Biathlon: Bö holt 15. Gold - Norwegen sorgt für olympischen Rekord

Mit seinem Sieg im Massenstartrennen sorgte der nunmehr vierfache Triumphator von Peking für das 15. norwegische Gold bei den Spielen in China. Nie zuvor in der Geschichte der Winterspiele seit der Premiere 1924 in Chamonix hatte eine Nation so viele Goldmedaillen bei einer Austragung gewonnen. (Fiasko für deutsche Biathlon-Herren)