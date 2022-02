Olympia, Eisschnelllauf: Dufter enttäuscht über 1000 m

Viessmann Daheim am Start - Episode 2

Eisschnellläufer Joel Dufter läuft bei den Olympischen Winterspielen in Peking den Erwartungen weit hinterher. Am Samstag greift Claudia Pechstein wieder ein.

Eisschnellläufer Joel Dufter hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking enttäuscht. Der deutsche Meister musste sich im 1000-m-Rennen am Freitag in 1:10,16 Minuten mit dem 26. Platz zufriedengeben.