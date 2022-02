Super Bowl: Matthew Stafford zahlt Rechnung für Behandlung gestürzter Fotografin

Stafford bietet finanzielle Unterstützung an © AFP/GETTY IMAGES/SID/KEVIN C. COX

Nach einem Unfall bei der Super-Bowl-Party greift Footballstar Matthew Stafford in die eigene Tasche.

Der Quarterback des neuen NFL-Champions Los Angeles Rams will mit seiner Frau Kelly die Krankenhausrechnungen einer Fotografin bezahlen, die am Mittwoch während der Feier von einer Bühne gestürzt war und sich an der Wirbelsäule verletzt hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)