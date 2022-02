Olympia Biathlon LIVE: Massenstart der Männer jetzt im LIVETICKER

Viessmann Daheim am Start - Episode 2

Die deutschen Biathlon-Männer wollen im Massenstart eine Nullnummer in Peking verhindern. Gelingt das Happy End für Benedikt Doll und Co.? JETZT im LIVETICKER.

+++ Zahlreiche Fehler +++

Beim ersten Stehenschießen hagelt es plötzlich Fehler. Bö muss in die Strafrunde, aber Nawrath muss sogar dreifach in die Runde. Auch Doll schießt zwei Fehler.

+++ Nawrath schiebt sich vor +++

Nawrath scheint heute in richtig guter Verfassung zu sein. Auch das Material läuft. Auf der Strecke schiebt sich der Deutsche nun auf Platz zwei hinter Bö.

+++ Doll und Nawrath weiter tadellos +++

Doll und Nawrath bleiben auch im zweiten Schießen ohne Fehler. Damit hält sich das Duo weiterhin in der Spitzengruppe auf den Rängen vier und fünf. An der Spitze dreht der fehlerfreie Johannes Thingnes Bö auf.

1. Johannes Thinges Bö (NOR)

2. Christian Gow (CAN)

+++ Kühn verliert Stock +++

+++ Guter Auftakt für DSV-Biathleten +++

Doll und Nawrath bleiben beim ersten Schießen ohne Fehler - das war stark! Doll ist mit 9,9 Sekunden Rückstand wieder auf der Strecke. Das Feld für derzeit Sebastian Samuelsson (Schweden) an.

+++ Hohes Tempo +++

Fillon-Maillet und Johannes Thingnes Bö ziehen an der Spitze gleich zu Beginn ordentlich an und wollen hier offenbar nichts anbrennen lassen. Dennoch ist das Feld vor dem ersten Schießen wie gewohnt eng beieinander.

+++ Startschuss! +++

+++ Gleich geht‘s los! +++

Um 10 Uhr soll der Startschuss für das letzte Biathlon-Rennen bei diesen Olympischen Spielen 2022 in Peking fallen. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

+++ Erstmals seit 2010 kein Edelmetall? +++

Dass die deutschen Biathleten keine einzige Medaille bei Olympischen Spielen gewinnen, gab es zuletzt in Vancouver 2010. Umso mehr hoffen die DSV-Männer auf ein versöhnliches Ende. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

+++ Staffel-Drama bei Nawrath abgehakt? +++

Philipp Nawrath versagten in der Staffel als Schlussläufer die Nerven beim letzten Schießen. Mit einer Strafrunde gab der 29-Jährige eine mögliche Medaille aus der Hand - all das soll vor dem Abschlussrennen in Zhangjiakou aus dem Kopf gestrichen sein.