"Fürsorgepflicht" nicht nachgekommen: Athleten Deutschland kritisieren IOC nach Fall Walijewa

„Es hätte zumindest geprüft werden müssen, ob sie überhaupt in der Verfassung für eine Teilnahme am Wettbewerb war“, sagte Klein: „Stattdessen haben die Verantwortlichen nichts unternommen und dabei in Kauf genommen, die Athletin sehenden Auges in diese Situation schlittern zu lassen.“ (SERVICE: Der Medaillenspiegel)